Le Sénégalais Cheikh Tidiane Gaye nommé membre ordinaire à l’Académie européenne des sciences et des arts de Salzbourg

L'enseignant et conférencier international sénégalais Cheikh Tidiane Gaye, professeur en sciences humaines en Italie, vient d'être nommé membre ordinaire dans la plus haute institution académique européenne en Autriche. Une belle consécration saluée par le monde de la culture et l'ensemble des acteurs culturels de l'Italie.





Content par cette nomination, Cheikh Tidiane Gaye dédie cette promotion au peuple sénégalais et à sa famille.

"C’est avec grand plaisir que j’annonce ma nomination en tant que membre ordinaire classe III Arts à la prestigieuse Académie européenne des sciences et des arts de Salzbourg. Je dédie cette reconnaissance à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui continuent de me soutenir dans mes activités littéraires", a-t-il déclaré à Seneweb ce jeudi.





Qui est Cheikh Tidiane Gaye ?





Né au Sénégal, naturalisé italien, il est membre du Pen Club international Lugano en Suisse italienne. Il a été le premier Africain à traduire Senghor en italien. Il est auteur de plusieurs oeuvres dont "Il giuramento" (Liberodiscrivere Editore, 2001), suivi de "Mery, principessa albina" (2005), "Il canto del Djali" (2007), "Ode nascente – Ode naissante", oeuvre bilingue (2009). Il publie en 2013 "Prendi quello che vuoi ma lasciami la mia pelle nera", livre culte de l’immigration édité par Jaca Book avec la préface du maire de Milan et en 2014, il traduit Senghor en italien : "Senghor, il cantore della Negritudine".