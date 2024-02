Un manuel pratique pour gouverner et lutter efficacement contre la pauvreté

Le Professeur Allé Nar Diop et l'économiste Yves Dalmau ont décidé d'aller au-delà du simple constat. Face aux défaillances de l'agriculture, des difficultés de l'industrialisation, et lacunes de la formation professionnelle, le duo propose des solutions dans un ouvrage dénommé "Le Succès du Sénégal".





Comme décrit dans le quatrième de couverture, il s'agit "d'un manuel pour gouverner". Pour le Pr Alé Narr Diop, ingénieur statisticien, ancien inspecteur du Trésor, professeur agrégé des universités en sciences économiques, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et ancien Directeur général de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, et Yves Dalmau, Administrateur civil honoraire, secrétaire général de l'académie de Paris (rectorat), il s'agit de proposer "une batterie des mesures concrètes, substantielles et réalistes, pour réformer le pays, dans tous les nombreux domaines où cela semble d'évidence nécessaire".