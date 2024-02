Le théâtre national Daniel Sorano lève le rideau sur la mythique pièce « Guewel » de Lamine Sonko

Le talent , il l’a en héritage. Lamine Sonko, le fils cadet de l’artiste Bouly Sonko, ancien directeur du Ballet national du Sénégal, pose ses empreintes dans la sphère artistique internationale. Son dernier chef-d’œuvre « Gueweul », dévoilé ce 21fevrier à la presse et à un lot d’invités d’honneur pour la première, confirme le savoir-faire de l’artiste sénégalais basé en Australie.















Pour la réalisation de cette œuvre théâtrale, le directeur de la compagnie 13-12, Lamine Sonko, après six années de recherche, s’est inspiré de la sagesse traditionnelle pour créer des expériences artistiques interdisciplinaires et multisensorielles.













Représentant les diverses croyances et valeurs culturelles sénégalaises, cette œuvre théâtrale multiartistique entrelace habilement des éléments traditionnels et contemporains tels que la musique, la danse, l'animation en projection 3D et des paysages culturels filmés. Elle raconte l'histoire d'une "cosmovision" africaine ancienne, un univers interconnecté entrelaçant les sphères humaine, naturelle et spirituelle.













Ce premier spectacle présenté au Sénégal est le fruit d’un long labeur abattu à la fois au Sénégal et en Australie, rassemblant des anciens culturels et des artistes du théâtre national Daniel Sorano. Ce, dans le cadre d’une collaboration avec Daniel Sorano dont les artistes ont été fortement impliqués.













« C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté qu’on a suivi les artistes interpréter 'Guewel' (l’arbre à palabres) qui permet de nous replonger dans notre identité (…) Aujourd’hui, il y a des gens qui sont conscients de la force de notre culture qui doit être un véhicule de transmission de valeurs », se réjouit le directeur du théâtre national Daniel Sorano, Ousmane Barro.













En parlant de "Guewel", Lamine Sonko le décrit comme "une cérémonie rituelle pour ouvrir les portails vers les sphères de 'raabyi' (divinités) transmettant un savoir incarné comme des voies vers des paysages de l'esprit".













S’agissant de la compagnie 13-12, c’est un projet international qui rassemble des artistes, des anciens culturels, des communautés et des universitaires pour explorer comment les expériences artistiques multisensorielles alignées sur le savoir traditionnel sacré peuvent enchanter, activer et inspirer à travers diverses formes d'art. Elle a été fondée en 2018 par l’artiste plusieurs fois primé Lamine Sonko.













Pour d’autres aventures riches en couleurs et en émotions, rendez-vous est donné prochainement avec le compositeur, réalisateur, directeur artistique et multi-instrumentiste Lamine Sonko, dans le territoire national et international, en Australie particulièrement pour la première mondiale.