Le TRG show une vitrine d'échanges pour le hip-Hop Galsen

La deuxième édition du Taaru rap Galsen a été marquée par de nouvelles innovations avec au menu des panels et des Masters class. Le monde du Hip-Hop s'est réuni hier autour d'un panel sur le Hip-Hop et le numérique en présence d'illustres personnalités du paysage culturel et de la Directrice des arts, Madame Khoudia Diagne. Il était question de réfléchir sur les nouvelles mutations de l'industrie musicale avec le numérique. A cet effet, plusieurs sujets liés aux cultures urbaines étaient au cœur des discussions.





Selon l'initiateur de ce projet, Moustapha Dieng Taaru rap Galsen a pour objectif de réunir toute la famille du Hip-Hop Galsen histoire de voir ensemble comment peut-on rehausser ce sous-secteur de la culture à travers des séries de débats, des conférences et des rencontres professionnelles qui réunissent tous les acteurs du hip-Hop. Le principaux objectifs qui ont été soulignés par les rappeurs à l'issue de cette rencontres, c'est le renforcement des capacités nécessaires avec des fonds alloués aux cultures urbaines et la mise en place d'une distinction commune comme le disque d'or et platine purement sénégalais dédiés aux acteurs de la musique.