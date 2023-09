Les artistes d'ici et d'ailleurs qui sortent du lot en septembre : Grand P et Amaza, Dieyna Baldé, 50 cent et Eminem, Ngaka Blindé marquent leurs fans

Comme d'habitude, les artistes de tous les horizons se sont illustrés durant ce mois de septembre avec de belles sorties musicales qui font fureur sur les réseaux sociaux. De la Guinée au Sénégal en passant par les États-Unis, Seneweb vous fait découvrir les plus beaux titres qui ont accroché les férus de musique.





Dieyna Baldé "Lila Wakh"





Après avoir noté une petite pause, la jeune chanteuse Dieyna Baldé revient en force avec une nouvelle chanson intitulée " Lila Wakh" un produit à travers lequel, la chanteuse solde ses comptes dans un texte féroce. Elle s'adresse au grand public à travers un message destiné aux hypocrites. Dans un style engagé, Dieyna Baldé confirme encore son talent et sa présence sur la scène musicale très dense."L'apparence extérieure ne révèle pas toujours la véritable nature des individus. Il est sage de rester conscient de cette dualité et de faire preuve de discernement dans nos relations avec les autres, car derrière un sourire éclatant, se cache parfois bien plus que ce que l'on voit à première vue" a-t-elle fait savoir dans cette nouvelle vidéo.









Azaya ft Grand P "Espoir"





Ils sont les deux artistes Guinéens les plus suivis pour le moment Azaya connu pour son talent et sa performance musicale a décidé de joindre sa voix avec celle du fascinant artiste Grand P à travers une belle chanson intitulée "Espoir". Tous les deux chantent pour donner espoir à toutes ses personnes qui sont en difficulté. À travers un style musical original, Azaya et son binôme appellent à une solidarité internationale pour les peuples du monde.









50 Cent ft Eminem " The Message"





Ils sont les deux amis les plus connus dans le paysage musical Aux États-Unis, 50 Cent et Eminem. Après deux décennies, les stars se trouvent pour faire plaisir aux fans de longue date dans une nouvelle chanson intitulée "The Message" histoire de retracer leur parcours élogieux marqué par des hauts et des bas. 50 Cent a décidé d'inviter son ami dans ce titre pour raffermir les liens avec celui qui faisait office d'un médecin dans son fameux clip Inda club. Un duo exemplaire cheminant depuis 2002, 50 Cent et Eminem sont inséparables.









Ngaka Blindé "Now let"





Considéré comme l'un des rappeurs les plus influents de sa génération, Ngaaka Blindé sort encore de sa réserve pour adresser un message provocateur. Avec un style hot et sans pitié, l'artiste lâche ses griffes histoire de mettre en garde un de ses collègues rappeurs. Comme d'habitude, le clash fait toujours le charme du Hip-hop Galsen avec des séries d'attaques contre attaques, Ngaaka Blindé en est une parfaite illustration de ce qui ne se laisse pas faire à travers cette nouvelle vidéo. Il confirme encore sa performance et sa volonté de Garder toujours son profil de "King Baba"