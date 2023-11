Les Beatles sortent « Now and Then » : ce que l’on sait de la nouvelle chanson du groupe

Le groupe de musique légendaire s’apprête à dévoiler une chanson inédite, 53 ans après sa séparation et 43 ans après la mort de John Lennon.



Incroyable, mais vrai : les Beatles sortent, ce jeudi 2 novembre, une nouvelle chanson. Enregistrée par John Lennon et mixée à l’aide de l’intelligence artificielle, Now and Then réunit une dernière fois le groupe mythique de Liverpool, 53 ans après sa séparation.

La sortie du titre est attendue à 15 heures, heure de Paris. Sur le magasin en ligne du groupe, où le titre se décline à l’envi, certains supports proposés en précommande, vinyle ou cassette, sont déjà en rupture de stock.



« C’est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c’est un véritable enregistrement de Beatles », déclare Paul McCartney, 81 ans, dans un court documentaire vidéo mis en ligne ce mercredi, qui retrace la genèse du morceau et permet d’entendre un aperçu de Now and Then.





« Now And Then est la dernière chanson des Beatles, écrite et chantée par John Lennon, développée et travaillée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, et enfin achevée par Paul et Ringo plus de quatre décennies plus tard », résume la présentation du morceau.