Les vraies raisons de la venue de la diva Faty Niamé Kouyaté à Dakar en décembre

Les férus de la musique malienne du Sénégal ont une invitée de marque. La grande artiste du Mali, Faty Niamé Kouyaté sera à Dakar au mois de décembre. Avec sa belle voix et sa célèbre chanson ‘’Nakan’’, elle émerveillera, à coup sûr, les mélomanes. Cette chanson est largement partagée à travers les réseaux sociaux notamment Tik-Tok, par les Sénégalais. Cette adhésion massive des Sénégalais a poussé la chanteuse à venir au Sénégal. Une occasion pour l’artiste malienne de remercier ses fans sénégalais. Elle se produira lors de son séjour au Sénégal.





Contactée par Seneweb, la chanteuse Faty Niamé qui est à Bamako a exprimé toute sa joie envers les Sénégalais qui ont manifesté leur intérêt pour sa musique. Elle a promis un cadeau à ses fans.