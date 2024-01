Livre : El Hadj Omar Diop fustige les règles constitutionnelles utilisées pour exclure des politiques de la compétition électorale

La loi sur le parrainage et la question de la nationalité sont les deux thématiques abordées dans l’ouvrage intitulé “La candidature à l’élection présidentielle en Afrique” du docteur en droit, El Hadj Omar Diop. En marge de la cérémonie de dédicace du livre organisée à l’institut supérieur de droit de Dakar (ISDD) ce vendredi 05 janvier, l’auteur est revenu sur «l’utilisation des règles constitutionnelles permettant d’exclure des candidats à la compétition politique».





L’enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime que la loi est dégradante pour la démocratie sénégalaise «parce qu’on ne respecte ni les droits de l’homme ni le droit à la candidature». « Si la caution était de 60 ou 70 millions beaucoup de postulants à la candidature à l’élection présidentielle seraient exclus», a ajouté l’ancien Directeur des études de l'Institut des droits de l'homme et de la Paix. Revenant sur la question de la nationalité, El Hadji Omar Diop estime que cette condition pourrait constituer un critère de discrimination. Dans l’ouvrage de 433 pages édité en 2022, le cas de la Côte d’Ivoire a été évoqué avec la remise en question de la nationalité ivoirienne du président Alassane Ouattara.





Pour Alioune Tine, présent lors de la cérémonie, ce livre d’El Hadj Oumar Diop «est extrêmement important » parce qu’avant «on avait des crises post électorales et maintenant ce sont des crises pré électorales portant sur la question de l’éligibilité». Le fondateur d’Afrikajom Center affirme que la loi sur le parrainage «est totalement irrationnelle et ne respecte pas le principe d’équité et de l’égalité des citoyens».





Si l’élection présidentielle est source de crises, cela est aussi dû au dysfonctionnement des régimes africains. «Cela doit nous interpeller d’abord sur la conception que nous avons du parti politique qui signifie pour les citoyens une aisance matérielle. Le deuxième point est rattaché à l’exercice de la gouvernance publique. On a senti une banalisation des institutions de la part de ceux qui l’exercent», a expliqué l’auteur de l’ouvrage.





“La candidature à l’élection présidentielle en Afrique” est un projet né depuis 2012 lorsque la candidature du président Abdoulaye Wade était contestée, selon El Hadj Oumar Diop L’auteur a écrit plusieurs autres ouvrages dont “Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique”, publié en 2006, et “L'instrumentalisation de la Constitution dans les régimes politiques africains”, en 2017.