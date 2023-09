Livre '' Sénégal sous laser politique'': L'auteur Boubacar M Sy exige la neutralité de l'administration et s'attaque "aux bras longs"

"Le Sénégal sous laser politique". C'est le titre du nouvel ouvrage de Boubacar Mohamed Sy. L'auteur, conseiller municipal, à la commune de Patte d’Oie, est cadre du mouvement Alsar de Mamadou Racine Sy.

Dans son ouvrage, Boubacar Mohamed Sy fait une analyse sans complaisance de la situation du Sénégal, de Senghor à aujourd'hui.





Ce livre compte deux grands chapitres. L'auteur décortique le concept ''politique'', traite la probité intellectuelle, le respect de la parole donnée, l’honnêteté intellectuelle, la bonne gouvernance, la rectitude, entre autres.





La première partie est purement théorique car elle revient sur le concept ''politique''. Il y explique la justification précise de la politique et comment devrait-on la faire. Le livre de Thomas Hobbes a permis de camper le décor du l'ouvrage. L’auteur est revenu également sur le processus de décolonisation, en prenant comme repère la date de 1949, coïncidant avec la fin de la seconde guerre mondiale.





Le livre s'intéresse aussi au sort de la France, l’émergence de jeunes leaders d'alors tels Léopold Sedar Senghor, Lamine Guèye, Mamadou Dia et autres.





Écrit avec un style académique, l'auteur assure que son ouvrage peut être utilisé pour des recherches. Il pourra aussi servir aux universitaires.





Dans la seconde partie du livre, Boubacar Mohamed Sy passe à la loupe la situation politique du pays. Il fait une revue l’œuvre des quatre Présidents de la République du Sénégal. Dans un chapitre intitulé : "Freins au développement", l'auteur dissèque les maux du pays.





Dans son ouvrage, il déplore le système du contournement qui consiste à trouver toujours quelqu’un pour obtenir un service.





Dans son ouvrage, il insiste sur le fait que l'équité doit être ancrée dans l'administration.





"Le service public a comme exigence la neutralité. Tous besoins d'un service doit être satisfait dans un délai raisonnable et qu’il n’ait pas besoin pour l’usager de connaître son interlocuteur, pour voir son service satisfait. Et, vice versa", assure l'auteur.





Dans un autre registre, il parle de "la main invisible de la France", pour lui, cette dernière n’a jamais voulu laisser ses colonies se gérer elles-mêmes.





La probité intellectuelle, le respect de la parole donnée, l’honnêteté intellectuelle, la bonne gouvernance, la rectitude et la primauté de l’intérêt général, sont autant de sujets abordés par l'auteur et qui doivent être des bréviaires pour les politiques.





Il n'en demeure pas moins que Boubacar Mohamed Sy invite aussi la population à la discipline, condition sine qua none pour le développement d’un pays.