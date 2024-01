Macky Sall lance le coup d'envoi de la douzième édition du FESNAC

Le président de la République, Macky Sall, a officiellement lancé, ce lundi, au stade Massène Sène de Fatick, la douzième édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC) dont le thème est “Macky, les arts et le patrimoine”.



Durant son allocution, le chef de l’État a relevé non sans lyrisme l’importance de la culture : “ La culture, c’est le soleil des peuples. Tout devient sombre quand elle s’éclipse. La culture, c’est notre âme et notre identité, le fil d’Ariane qui, au-delà de nos diversités, nous relie et crée les interactions qui font l’harmonie de la nation”.



Il a aussi souligné la richesse de l’héritage du FESNAC : “Le FESNAC, ce sont les voix chaudes de nos grandes divas, Yandé Codou Sène, du Sine, Aminata Fall de Saint-Louis et Khar Mbaye Madiaga de Rufisque ; c’est la mélodie savoureuse de Samba Diabaré Samb, le rythme cadencé de Doudou Ndiaye Coumba Rose ; c’est le taalif et le taaxuraan... Le FESNAC, c’est enfin la noblesse des Lettres qui ajoute de l’éclat à cette édition couplée au Salon national du Livre. Pour toutes ces raisons, la culture a toujours été au cœur de nos politiques publiques”.



Cette douzième édition prend fin ce vendredi.