[Photos] Maison de la Culture Douta Seck : À la Découverte de l'ancienne Résidence Dia !

Quelle est l'histoire qui se cache derrière la Maison de la Culture Douta Seck ? Qu'est-ce qui lie ce lieu symbolique à l'ancien président du Conseil Mamadou Dia? Seneweb revisite l'histoire d'un Petit Palais devenu un Édifice Culturel témoin de l'histoire politique du Sénégal.



Située au coeur de la Médina à Dakar dans la capitale sénégalaise, la Maison de la Culture Abdoulaye Douta Seck occupe une place prépondérante dans l'histoire politique du Sénégal et de l'Afrique. Construite en 1933 par l'administration coloniale, cette maison renferme toute une histoire et quelques souvenirs dans une grande vitalité sur le quotidien des Sénégalais.



L'un des sites les plus importants au Sénégal, cet endroit est un témoin de l'histoire de la crise politique de 1962 opposant le président Senghor et Mamadou Dia, ancien président du Conseil qui par ailleurs était le premier locataire Sénégalais de cette mythique maison.



Le 17 décembre 1962, le président Dia a été arrêté dans cette maison qu'on appelait à l'époque résidence Dia autrement dit "Petit Palais"; une histoire que beaucoup de Sénégalais ignorent et qui mérite d'être portée à la connaissance de la nouvelle génération.



Après le soubassement politique de 1962, la maison fut un lieu d'accueil pour beaucoup de chefs d'État Africains après avoir quitté leurs pays pour des raisons politiques. On peut citer Dawda Kaïraba, Jawara ancien président de la Gambie, Hussèn Habré du Tchad, Ahmadou Ahidjo du Cameroun etc.



La vocation culturelle !



Grâce à sa position stratégique à la Médina d’un des plus grands quartiers de Dakar et lieu de convergence des artistes comédiens à l'époque, la Résidence Dia fût baptisée le 23 avril 1997 Maison de la Culture par le Président Abdou Diouf. Plus tard, elle portera le nom de l’éminent Homme de Culture Abdoulaye Douta Seck et placée sous la tutelle du ministère de la Culture.



La Maison plombe le décor d'un véritable Chef-d'œuvre avec une belle construction d'un bâtiment teinté par une peinture blanche, encerclé par des cocotiers. Elle est animée chaque jour par le gazouillement limpide des oiseaux perchés sur les arbres accompagné par les belles mélodies de l'orchestre national qui se trouve en son sein.



Elle couvre une superficie de 15 000 m2, avec les infrastructures. L’espace abrite des activités artistiques et culturelles (Concerts, festivals, pièces de Théâtre, Café littéraire). La maison dispose de deux scènes de spectacle, une salle de conférence, un espace vert et un restaurant.

Elle est ensuite inscrite sur la liste nationale des sites et monuments historiques par arrêté ministériel en date du 03 novembre 2004.