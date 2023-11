Malaise à l'école des Arts: Les agents en colère contre le Directeur Mamadou Diombera





Les agents de l'École Nationale des Arts sont vent debout contre le nouveau Directeur, Mamadou Diombera, qu'ils considèrent “arrogant et incompétent”. Ces derniers ont fait face à la presse pour attirer l'attention de l'opinion publique sur un certain nombre de problèmes auxquels est confronté le personnel de l'établissement.







Ils dénoncent une “gestion nébuleuse teintée de népotisme et de despotisme” dans ce grand temple du savoir “qui est en train de perdre ses lettres de noblesse à cause de ce nouveau Directeur”, estiment-ils. “Plusieurs personnes ont été renvoyées avec des contrats résiliés sans aucune raison valable pour faire plaisir à une clientèle politique en laissant en rade des administrateurs Culturels rompus à la tâche”, renseignent-ils.













Des pratiques que ces derniers ne peuvent plus digérer d'après le porte-parole du collectif : "le Ministre de la culture avait donné des instructions pour régler cette guéguerre mais force est de reconnaître que le Directeur à refusé les instructions de l'autorité supérieure".