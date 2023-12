Mode : Les designers sénégalais veulent s’imposer sur le marché international

Au Sénégal, dans chaque coin de rue se trouve un tailleur. Une véritable chaîne économique est développée par ce secteur. Afin de donner une nouvelle impulsion à ce secteur, un symposium s'est tenu à Popenguine. Différents acteurs et leaders de l'industrie mondiale, des designers de la mode venus de l'Angleterre, du Nigeria, du Ghana, de la France, du Sénégal ont réfléchi sur le thème "Diversifier les différents narratifs de la mode : comprendre les enjeux".





"Le Sénégal est un hub de la mode. Il faut qu'on puisse renforcer ça, la vendre pour qu'on puisse éclore au niveau international. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est des enjeux énormes. En tant que jeunes africains, on a besoin d'être sur la table de négociation, quand les dirigeants et les États sont en train de travailler pour voir comment on peut réguler. La mode on le voit souvent sous forme de défilé mais il y a une partie économique derrière. Au Sénégal, dans chaque coin de rue, il y a un tailleur, et ce tailleur travaille avec un autre, c'est une chaîne. Ce sont des gens qui ramènent un réel impact dans ce secteur. Le secteur artisanal et de l'habillement est un réel pourvoyeur d'emploi, c'est le deuxième après l'agriculture. Ce n'est pas quelque chose à négliger du tout", assure Sophie Zinga Sy, désigner et directrice de Dakar DesignHub.





Selon elle, la problématique du textile reste un défi majeur que les acteurs de l'univers de la mode veulent redynamiser au Sénégal, particulièrement en Afrique : "On a besoin de plus d'industrie, de donner un nouveau souffle aux industries d'antan, les rouvrir. Que l'Etat et le secteur privé puissent accompagner ce secteur. Qu'on voit comment les marques locales peuvent devenir des marques globales à l'international. Comment elles pourront se vendre au niveau international. Faire naître des collaborations concrètes, renforcer les marques locales et faire de sorte qu'elles collaborent avec le monde".









Ainsi, pour ne plus rester dans l'expectative, les designers ont organisé ce symposium de la Mode qui est une initiative inaugurale présentée par le Dakar DesignHub et soutenue par le British Council Sénégal. Sa mission est d'amplifier les récits culturels diversifiés au sein du paysage mondial de la mode, favorisant l'inclusivité et l'innovation.