Moussa Sène Absa : "L'air du changement souffle"

Réalisateur émérite passionné de cinéma, Moussa Sène Absa n'est plus à présenter dans le paysage culturel sénégalais grâce à ses nombreuses réalisations couronnées de succès. Connu pour ses prises de position et ses choix, le cinéaste n'a pas manqué de réagir à la sortie de prison des deux leaders de l'ex-Pastef dont il est membre, à savoir Ousmane Sonko et son binôme Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs candidat des patriotes à la Présidentielle du 24 mars 2024.





Selon le réalisateur, c'est la joie et la liesse pour tout le Sénégal de retrouver la paix durable que nous souhaitons avoir. La sortie de Diomaye et de Sonko est une très bonne nouvelle pour les militants et sympathisants de l'ex-Pastef. "Nous sommes très heureux de voir Diomaye et Sonko en liberté. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Enfin, la paix va revenir", a-t-il déclaré face à la presse lors de la quatrième édition de Québec sur scène à Dakar ce vendredi.





Dans son discours, Moussa Sène a saisi l'occasion pour adresser un message à Diomaye Faye choisi pour porter les couleurs de l'ex-Pastef. Le réalisateur estime que ce dernier va apporter du sang neuf dans la gestion des ressources du pays, une fois au pouvoir.





"Enfin, l'air du changement souffle avec les patriotes. Nous attendons des réformes sur la gestion du pays avec Diomaye Faye. Il est jeune, il a la fusion qu'il faut pour redresser le pays".