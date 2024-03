Musique : Après Faty Niamé Kouyaté, Lil Dou s'inspire du style Mbalax dans "I Patienté"

Les artistes maliens s'inspirent de plus en plus du rythme Mbalax purement sénégalais. Après le Tub de Faty Niamé Kouyaté inspiré d'un fond musical très rythmique avec des percussions, c'est maintenant au jeune chanteur malien, Lil Dou connu pour ses textes romantiques et ses chansons d'amour de sortir sa toute nouvelle chanson intitulée: "I Patienté" avec un Mbalax pur et dur. En plus du rythme, le chanteur utilise la langue wolof pour donner plus sensation à la chanson.





À travers cette chanson, l'artiste célèbre l'amour et la patience en retraçant son histoire avec des expressions wolof comme : Sama Xol, Damala Beug. Un véritable renouveau sur la scène musicale malienne. Dans cette vidéo aussi magnifique, Lil Dou démontre une belle prestation avec des mots doux sans oublier la belle chorégraphie des danseuses qui imitent les sénégalaises. Un tournant décisif pour la carrière fulgurante du jeune chanteur qui cherche à étendre son royaume dans d'autres horizons.





Avec sa voix pénétrante, il capte toutes les attentions à travers les réseaux sociaux avec freestyles. Modibo Soumaoro de son vrai nom fait partie de la nouvelle génération d'artistes africains qui font la fierté du continent. Il est doté d'un talent pur qui l'a permis de se faire un nom sur la scène internationale avec plusieurs titres magnifiques couronnés de succès.





À découvrir sur seneweb