Musique : Focus sur cinq percussionnistes qui ont fait les plus beaux jours de la musique sénégalaise

Depuis plus d’un siècle, les musiciens sénégalais ont un impact mondial sur l’industrie musicale. Alors que le Mbalax et les fonds de percussions représentent un élément de rayonnement authentique, la plus grande influence de ce genre musical est probablement la participation fulgurante des plus grands percussionnistes sénégalais ayant porté leurs styles vers les plus hauts sommets. Seneweb vous propose cinq percussionnistes sénégalais qui ont fait les plus beaux jours de la musique populaire sénégalaise.





DOUDOU NDIAYE COUMBA ROSE





Maître incontesté des percussions considéré comme une grande figure emblématique dans le paysage culturel sénégalais et africain. Doudou Ndiaye Coumba Rose a écrit les plus belles pages de l'histoire du Sénégal sur le plan culturel. Avec sa baguette magique, il a fait vibrer ses rythmes endiablés dans les plus grandes scènes du monde en accompagnant beaucoup de chanteurs sénégalais pour rehausser le niveau de leur production. Sa fameuse production avec Julien Jouga reste l'une des plus belles œuvres musicales faites sur fond de percussions.







Professeur de rythme, il a donné des cours de percussions au Sénégal, aux États-Unis, au Japon et longtemps, il a été le chef des ballets nationaux. Grâce à son charisme et son talent immense, il s'est fait remarquer par la star Joséphine Baker et Maurice Béjart avant de faire le tour du monde.





Doudou Ndiaye Rose, célèbre percussionniste sénégalais classé «?trésor humain vivant?» par l’Unesco en 2006, est décédé le 19 août 2015. Seneweb vous propose de redécouvrir son titre intitulé "Cheikh Anta".















THIO MBAYE





De son vrai Tapha Sy, Thio Mbaye est un percussionniste originaire de Kaolack (Centre-Ouest). Considéré comme un des plus grands percussionnistes sénégalais les plus respectés. Né d’une grande famille de griots-batteurs, Thio a très tôt maitrisé l’essentiel des codes et règles des percussions. Doté d'une technique féroce avec une résonance magnétique sans équivoque, Thio Mbaye a eu un succès fou au Sénégal et en Afrique grâce à son titre fétiche ‘’Rimbax Papax’’ réalisé sur fond de percussions en 1993. Il se forge dans la musique traditionnelle et dans la musique moderne.







Reconnu comme un percussionniste confirmé, Thio Mbaye est sollicité par tous les chanteurs sénégalais pour renforcer la qualité de leurs productions. Kaolack, sa ville natale, est un grand réservoir de percussionnistes talentueux. Ce qui prouve ses belles performances musicales. Pièce maîtresse du Djolof Band de Viviane, Thio Mbaye accompagne souvent Youssou Ndour ou Omar Pène à travers leurs albums internationaux.





Seneweb vous propose de redécouvrir l'un de ses meilleurs titres ‘’Rimbax Papax’’.









MBAYE DIEYE FAYE





L'ombre de la star Youssou Ndour, Mbaye Dièye Faye, regorge de multiples influences allant de la musique traditionnelle avec son défunt père Vieux Sing Faye et Doudou Ndiaye Rose, à la musique moderne avec Mountaga Kouaté qui l'a initié à la salsa. Mbaye Dièye Faye est influencé par Adama Ndiaye Rose, fils de Doudou Ndiaye Rose et Aziz Seck du Super Diamono. De Colobane à la Médina, Mbaye Dièye Faye a fréquenté un certain nombre de personnes avec qui il a partagé des expériences comme Youssou Ndour et Ouzin Ndiaye.





Percussionniste talentueux, il dégage une énergie puissante sur scène avec ses paroles folkloriques qui font son charme. Chanteur et danseur en même temps, Mbaye Dièye dévoile sa deuxième facette en 1999 avec la sortie de son album " Sing Sing" à base de percussions en surprenant le grand public avec sa bande Sing Sing Rythmes. Son album "Songema" de 2002 a noté un succès fou et adoubé par les férus du Mbalax.





Binôme du Roi du Mbalax Youssou Ndour, Mbaye Dièye Faye a apporté une touche artistique très originale au Super Etoile de Dakar dont il est membre. Seneweb vous propose de redécouvrir son titre vedette "Race".











BAKANE SECK





A l'image de Thio Mbaye, Bakane Seck est natif de Kaolack. Son père, Yeumou Goor Seck, est issu d’une lignée de grands batteurs. Bakane Seck a su tracer son chemin à l'occasion de son périple mondial avec la star Baaba Maal pendant douze ans. Avec le Roi du Yeela, il tourne partout dans le monde. Bakane a commencé très tôt a joué les percussions à Kaolack dans sa famille où il apprend les rudiments du métier. Ensuite, il débarque à Dakar à la mort de son père en 1989 et intègre le groupe Wareef.





La consécration pour le jeune Kaolakois arrive quand il a la chance de participer à l’album ‘’Leumbël’’ de la légende Doudou Sow, ancien chanteur du Number One qui était sur le déclin, mais qui restait tout même une valeur sûre de la musique sénégalaise.





Maitrisant à la perfection les techniques de la percussion traditionnelle, il y a ajouté une certaine ouverture en tournant avec des artistes comme Baaba Maal et Viviane Chedid. Bakane a collaboré avec des chanteurs comme Alioune Mbaye Nder, Youssou Ndour qui l’a associé à beaucoup de projets de son label et Omar Pène dont il a été un temps le percussionniste en chef. Bakane joue pour le chanteur Pape Diouf désormais en mettant en place le Jéri-Jéri et entame une carrière solo tout en continuant à collaborer avec des artistes de la scène nationale.





Seneweb vous propose de redécouvrir son titre " Lamb Dji".













PAPA NDIAYE GUEWEL





Papa Ndiaye Guewel est sans doute le percussionniste le plus aimé dans la banlieue dakaroise grâce à ses œuvres qui ont fait le tour du Sénégal dans les cérémonies familiales. Considéré comme l'un des percussionnistes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de l'arène sénégalaise en accompagnant des lutteurs surtout ceux qui sont de Pikine. Papa Ndiaye Guewel a une parfaite maîtrise des percussions. Né d'une famille de griots, il a participé à la floraison d'un style purement sénégalais communément appelé "sabar". Ses œuvres sont souvent utilisées par les animateurs pour assurer le show de leur animation. Artiste confirmé il a sorti l'album ‘’AOI’’ en 2000, un chef-d'œuvre réalisé avec des percussions ; ce qui lui a permis d'avoir une notoriété grandissante sur l'étendue territoire national avec son célèbre titre "Bara Mbaye». Papa Ndiaye Guewel a accompagné des artistes devenus au fil du temps de belles voix de la scène musicale sénégalaise, dont le regretté Ndogo Lo qui a toujours assuré les chœurs de ses productions. Papa Ndiaye Guewel est actuellement basé aux États-Unis depuis une décennie.





Seneweb vous propose de redécouvrir son titre phare " Bara Mbaye".