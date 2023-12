Musique: La chanteuse Abiba annonce la couleur de son retour

La chanteuse Abiba a électrisé son public avec une vidéo où elle danse, une manière d'annoncer la sortie de sa nouvelle chanson intitulée '' Bonus''. La vidéo a été retweetée par ses fans comme une traînée de poudre sur la toile. Après une longue absence, Abiba signe son retour avec force dans cette chanson. Elle évoque sa vie et sa perception sur son vécu quotidien. Interrogée par Seneweb, la chanteuse exprime toute sa joie de retrouver son public après une longue pause.