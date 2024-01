MX: Dakar accueille la 5e édition du Salon international de la musique DMX

La capitale sénégalaise va accueillir la 5e édition du Salon international de la musique, communément appelé Dakar Music Expo. Une vitrine d'échanges et de rencontres entre les professionnels de la musique d'ici et d'ailleurs.







Cette 5e édition aura pour thème "C'est l'artiste à l'ère du digital". Comment digitaliser les œuvres musicales avec les nouvelles mutations sur l'industrie musicale sénégalaise, voire mondiale. Face à la presse ce mardi, le comité d'organisation piloté par le promoteur culturel Doudou Sarr est revenu sur les innovations de cette année avec la décentralisation de certaines activités dans la banlieue dakaroise.





Un programme captivant et promoteur est au cœur du salon avec des séries d'activités dans divers endroits : des panels et ateliers, des showcases, des projections de films, des stands d’exposition autour de la thématique "L’artiste à l’ère du digital" vont permettre aux acteurs de plancher dans un débat fructueux, histoire de trouver des solutions adéquates pour rehausser le blason de la scène musicale permettant aux artistes issus de la nouvelle génération d'intégrer le circuit professionnel sur la scène internationale.





Un véritable cocktail sera réservé aux férus de la musique avec des concerts et des spectacles son et lumière sans oublier le "Grand Sabar" à l’esplanade de Niary Tally le 3 février.





Dakar Music Expo est un grand marché qui crée un espace unique de célébration de la richesse musicale de l'Afrique et divers horizons dans toute sa diversité. Le DMX offre une grande opportunité de découvrir les artistes les plus en vue du continent africain. Plusieurs artistes, dont Sahad, Ashe The Best, Amadeus, Magnifie, Kiya Loum et tant d'autres groupes venus de la sous-région sont attendus sur la scène de l'Institut français de Dakar.