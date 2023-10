Ngaaka et Akhlou-Brick : Clash ou Buzz ?

Depuis quelques années, on remarque des clashs réguliers entre Akhlou Brick et King Baba également connu sous le nom de Ngaaka Blindé. Des beefs qui tiennent leurs fans en haleine et font monter leurs nombres de vues sur les réseaux sociaux.



Actuellement les rappeurs occupent les 5 premières places des tendances musique sur YouTube. Ngaaka vient en première position avec «Sama Yaye Diouroul Yambar » qui cumule plus de 700.000 vues en moins de 48h. Il occupe également la deuxième place avec «Now let #7 - Tchi Tchi ».



Pour beaucoup d’amoureux du rap, ce beef permet de faire vivre le rap galsen qui, parfois, manque d’effervescence. Pour d’autres, ils en font trop entre insultes et vulgarités.



Il y a un an, les concernés s’étaient déjà livrés à un clash qui a duré plusieurs semaines. Ce qui pousse certains observateurs du game à se demander s’il ne s’agit pas en réalité d’un deal entre les rappeurs pour faire le buzz et vendre le titre.



Quoi qu’il en soit, malgré les nombreuses critiques, le public apprécie et en parle sur les réseaux sociaux.