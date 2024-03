Oscars 2024: découvrez le palmarès complet

Favori des Oscars, Oppenheimer a remporté sans surprise sept statuettes devançant Pauvres créatures, qui repart avec quatre prix. Anatomie d'une chute est primé pour son scénario.





Meilleur film





Oppenheimer : Emma Thomas, Charles Roven et Christopher Nolan (producteurs)





Meilleure réalisation



Christopher Nolan pour Oppenheimer



Meilleure actrice



Emma Stone dans Pauvres créatures (Poor Things)



Meilleur acteur



Cillian Murphy dans Oppenheimer



Meilleure actrice dans un second rôle



Da'Vine Joy Randolph dans Winter Break



Meilleur acteur dans un second rôle



Robert Downey Jr. dans Oppenheimer



Meilleur scénario adapté



American Fiction par Cord Jefferson



Meilleur scénario original



Anatomie d'une chute écrit par Justine Triet et Arthur Harari



Meilleur film d'animation



Le Garçon et le Héron réalisé par Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki.



Meilleur film international



Royaume-Uni: La Zone d'intérêt (The Zone of Interest) réalisé par Jonathan Glazer



Meilleur film documentaire



20 Days in Mariupol réalisé par Mstyslav Chernov



Meilleure musique de film



Oppenheimer - Musique de Ludwig Göransson



Meilleure chanson originale



What Was I Made For? par Billie Eilish dans Barbie