Pape Moussa Mbaye dit « Pape Moussa » : Afro artiste peintre, décorateur télé et de clips vidéos international sénégalais

Pape Moussa Mbaye dit Pape Moussa, Afro artiste peintre, décorateur télé

Jeune et talentueux artiste sénégalais, natif de Malika dont le travail de peintre a commencé par un rêve devenu réalité, il partage son amour et ses émotions avec son public à travers son art. La plupart de ses œuvres sont faites en crayon à papier et surtout avec des produits comme Sénac peinture et en acrylique.





Très sensible au bien-être des autres et surtout des enfants, il dédie ses œuvres à l'ouverture d'un centre de formation culturel, pour rassembler les jeunes talents de Dakar.





À travers des portraits, il exprime son art avec beaucoup de fraîcheur et de délicatesse. Peintre figuratif, les couleurs vives jouent un grand rôle dans l’imaginaire de l’artiste. Les œuvres de Pape Moussa suscitent la curiosité au premier regard avec une attention particulière qui vous laisse voyager dans l'imagination.

Très courtisé par des personnalités pour des portraits et des tableaux, Pape Moussa s'est fait un nom grâce à ses pinceaux magiques. Il participe à plusieurs expositions internationales à l'étranger pour vendre son art. À son âge, le jeune artiste souhaite populariser son art à l'échelle mondiale grâce aux concours auxquels il est souvent sélectionné.





Doté d'un talent exceptionnel, l'artiste véhicule souvent des messages pointus à travers ses œuvres sur plusieurs thèmes dont l'amour, la paix et la démocratie. Sa dernière réalisation sur le patron du groupe D- Média Bougane Guèye a fait le tour de la toile sans oublier celle de la star Akon exposée Aux États-Unis.