[Vidéo] Peintre et sculpteur : Salvador, un artiste de l’ombre en quête de lumière

Peintre et sculpteur : Salvador, un artiste de l’ombre en quête de lumière

Un dessinateur talentueux à l’ombre des lumières. On peut ainsi résumer la vie d’artiste de de Salvador. De son vrai nom, Mouhamadou Lamine Guèye, c’est à Fass Khathy, dans la région de Kaffrine qu’il a vu le jour. La sculpture est une histoire de famille. C’est sa grand-mère qui l' a initié à ce métier. Pourtant rien ne le prédestinait à être un sculpteur car il y aura une séparation entre sa grand-mère et lui. Parce que Mouhamadou Lamine Guèye sera envoyé dans un internat pour apprendre le Coran.





Il décroche son certificat en arabe puis commence dès études en français. Après l'obtention de son brevet de fin d'études moyennes (Bfem), il opte pour la série L, ce qui l'amène à Mbour au Lycée Demba Diop. L'artiste dessine avec passion des figurines très réalistes.





"Je suis tombé sous le charme du dessin. Je séchais les cours pour aller apprendre le dessin. Avec ce qu'on me donnait pour mon transport et mon goûter, je prenais une voiture pour aller à Saly ou Dakar à la rencontre d'artistes'', explique-t-il.





Ses œuvres sont originales et fascinantes. Ce passionné des arts donné de talents cherche une place au soleil. Il ambitionne de se faire un nom à l’échelle nationale et internationale.





Sur son chemin, il croise un autre artiste du nom de Xalima Art. Il évolue sous l’aile protectrice de de ce dernier.





"J'ai commencé avec le graffiti et ça marchait trop bien. En 2021, je me suis lancé dans le dessin. En effet, un jour, j'ai réalisé un portrait de Serigne Modou Kara et j'aimais me balader avec dans mon quartier. Et, un de mes amis du nom de Moussa Ndour s'est accaparé de l'œuvre et il s'est enfui avec. Je l'ai poursuivi pour qu'il me rende le tableau. Arrivé au terrain de notre quartier, il a étalé la photo et un artiste qui s'appelle Xalima Art nous observait de loin. Il a été attiré par le portrait de Serigne Modou Kara et il est venu demander qui l'avait réalisé. Je lui ai dit que c'était moi, il m'a alors pris sous son aile depuis ce jour", confie Salvador.





Salvador est un dessinateur confirmé. Mais pour lui, tout ce qu’il sait, c’est qu’il ne sait rien. Chaque jour est un jour d’apprentissage. Il donne tous les traits à ses lignes à ses œuvres.





Salvador, un nom d’un acteur d’un télénovelas





"C'est Xalima Art qui m'a donné pour la première fois, le matériel qui sert à faire des dessins. Il m'a donné un dessin à faire, j'ai échoué les premiers croquis à plusieurs reprises. Il a mis à ma disposition des feuilles, et je suis passé à côté. J'ai parfait mes dessins au fur et à mesure. Je vise le haut niveau", confie Salvador.





Salvador, un nom purement hispanique, il déclare l'avoir pris dans un feuilleton.





"A chaque fois que je suis avec mon ami Oumar, il partait vers 16h, pour ne revenir que quelques heures après. Cela m'a intrigué et je lui ai demandé où est-ce qu’il allait, à chaque fois vers 16h ? Il m'a répondu qu'il allait regarder un film sur Novelas Tv. El Diablo, c'était le nom du feuilleton et il y avait un artiste de renom du nom de "Salvador". C'est de là que le nom m'est venu", se souvient-il.





C’est ainsi que son ami lui a transmis le virus des télénovelas. En effet, le personnage de Salvador incarnait le charisme.





"Dans ce feuilleton, Salvador était le meilleur et je veux être le meilleur parmi les meilleurs. Être reconnaissant envers mes proches, je veux garder l'humilité de Salvador quelle que soit l'envergure que prendra mon travail'', s’engage le jeune artiste.





Mouhamadou Lamine ne rêve pas de poursuivre des études universitaires. Il a préféré vivre sa passion après le baccalauréat.





"Je veux suivre des études artistiques. Je sais ce que je veux et je me donnerai les moyens de mes ambitions".





Il signe les œuvres de grand format pour l’essentiel. Il traite de la maltraitance des femmes, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ses tableaux sont influencés par les chansons et les envolées lyriques de l'artiste chanteur Dip Doundou Guiss.





Salvador qui raffole de la bouillie, déteste l'injustice, la calomnie et les accusations gratuites. Il donne aux férus d'art rendez-vous les prochaines années à venir pour faire connaître son talent au monde artistique .