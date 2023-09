Percussions : 8 ans après sa mort, le Grand Prix Doudou Ndiaye créé

À l'image du Grand Prix Nelson Mandela ou Léopold Sédar Senghor un autre Grand Prix en hommage à Doudou Ndiaye Rose est créé, huit ans après sa disparition. Une initiative de ses enfants, avec l'appui du Grand Théâtre national qui porte son nom.





Ce prix est synonyme d'un concours national de percussions destiné aux jeunes batteurs des 14 régions du Sénégal, avec une sélection dirigée par un comité scientifique qui se chargera de l'étape des préliminaires dans les départements.





Avec une valeur de 10 millions de francs CFA, le grand prix a pour but de perpétuer l'œuvre du grand percussionniste sénégalais. L'événement aura lieu au mois d'octobre prochain, à l'occasion de la grande finale, en présence du chef de l'État Macky Sall et l'ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.