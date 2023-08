Préservation des liens culturels entre la Mauritanie et le Sénégal : Bah Moody, l’ambassadeur du blues Peul joue sa partition

Bah Moody, spécialiste dans la musique blues accroche des fans aussi bien en Mauritanie qu’au Sénégal. Avec ses compositions, il consolide les rapports entre les ‘’ Maurigalais’’, peuple des deux nations.





Bah Moody, gardien du blues peul, a marqué les esprits lors de l’ouverture du Festival Diawaly. Ce festival est initié par Moustafa Naham chanteur sénégalais vivant en France et originaire de Dagana. L’événement célèbre la richesse culturelle et musicale de la région de Saint-Louis du Sénégal.





Né au cœur du Walo Bah Moody est bien plus qu'un musicien. Il incarne l'âme des "maurigalais", ces peuples unis par la géographie et la culture, partageant des traditions et une histoire qui transcendent les frontières géographiques. Le blues peul, profondément enraciné dans ces terres, trouve en Bah Moody un interprète authentique et passionné.





Sa participation à la 5ème édition du festival Dialawaly est une célébration de cette connexion unique entre les peuples. Ce festival, conçu pour rassembler les talents musicaux et artistiques de la région, résonne comme une ode à la diversité culturelle de cette partie du monde. Le choix de Bah Moody est une reconnaissance à son rôle en tant qu'ambassadeur de la musique de la région.





L'impact de Bah Moody ne se limite pas à la scène locale. Sa contribution au légendaire album "Rokku mi rokka" de Youssou Ndour l'a catapulté sur la scène internationale. Cet album, acclamé pour sa fusion unique de styles musicaux, doit en partie sa magie à la présence de Bah Moody.





Au-delà Bah Moody se fait remarquer par sa préoccupation de préserver les racines culturelles. Dans un monde en constante évolution, où les influences extérieures peuvent parfois menacer l'authenticité culturelle, Bah Moody reste fidèle à son héritage.