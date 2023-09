Prix Cénacle national du livre : Les nominés de la deuxième édition

Le jury du Cénacle des écrivains du Sénégal s’est réuni dans le cadre de la deuxième édition du Prix Cénacle national du livre. Le musée des Civilisations noires a servi de cadre à la sélection des candidats finalistes.





Ainsi, le choix des nominés pour le Roman sont : "Rouges silences" de Fatimata Diallo Ba et "Solitudes" d'Aminata Ly Ndiaye. Pour ce qui est de la Poésie : "D’ombres et d’échos" de Papa Moussa Sy, et "Je suis un ange" de Pape Samba Kane.





Le jury est composé d'Abdoulaye Racine Senghor, Astou Mbène Thioub, Djibril Diallo Falémé, Pape Alioune Sarr et Harouna Dior Fanaye.