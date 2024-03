Prix « Gaïndé des séries sénégalaises » : Yaay 2.0 de Kalista numéro un

La Direction de la cinématographie du Sénégal, en consortium avec le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a organisé ce 9 mars la première édition du gala « Gaïndé des séries sénégalaises ». À la place du Souvenir ont été récompensés plusieurs actrices et acteurs ainsi que des maisons de production.







Pour le grand prix de cette édition, la série « Yaay 2.0 » de Kalista Production a été classée en première position. « La série est sacrée pour son originalité, la maîtrise de son langage cinématographique, la justesse et la clarté de son geste artistique, pour son audace dans le choix des thèmes (stérilité, maternité, santé sexuelle, traumatisme...), la qualité technique et la profondeur de sa recherche.





En réussissant une excellente réalisation, équilibrée et cohérente, « Yaay 2.0 » traite de sujets délicats, voire tabous de la société sénégalaise », félicite le jury.









Vient ensuite la production de SOL INVICTUS Média, la série « Salma ». Pour la direction de la cinématographie, « Salma » met face à face différents sujets sociaux souvent difficilement abordables tels que la religion et la spiritualité, la foi et les dictées sociales, l’apparente pureté et la débauche, le bien et le mal, le machisme et l’émancipation. La série réunit des mondes que tout semble séparer. Sans oubliée, la réussite du casting des personnages.





Enfin, parmi les nombreuses séries sélectionnées, la série Baabel, l’une des dernières réalisations de Marodi Africa SAS, a séduit le jury comme elle a conquis le cœur des Sénégalais. Cette production qui en est qu’à sa première saison a gagné la troisième place grâce à son originalité. « La série Baabel nous plonge dans le quotidien d’une famille sénégalaise fière de son identité et de ses valeurs de « nieenios ». En pénétrant nos mœurs avec un humour décapant et une subtilité marquée, la série expose une charmante opposition entre le conservatisme et la vague progressiste, se réjouit la direction de la cinématographie.