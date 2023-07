Promotion de la culture sénégambienne au Royaume Uni : L’artiste sénégalais, Seckou Keïta reçoit un titre honorifique de docteur

L'Université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni, a honoré l'artiste chanteur compositeur international sénégalais Seckou Keïta. L’institution universitaire lui a décerné un doctorat honorifique en reconnaissance à sa contribution à la vulgarisation de la musique mandingue au Royaume Uni.





Seckou Keïta est un joueur de kora, chanteur, percussionniste, producteur et compositeur originaire de Ziguinchor. Ce doctorat honorifique vient enrichir son compte de distinctions. Depuis son arrivée au Royaume-Uni en 1999, Seckou s'est imposé comme le plus grand joueur de kora du pays. Sa carrière au Royaume-Uni a commencé lorsqu'il s'est produit avec le groupe afro-celtique Baka Beyond. Il a également contribué à la mise en place du premier cours d'examen de kora au Royaume-Uni, au School of Oriental and African Studies de Londres. Au total, Seckou a publié 12 albums en tant que leader et co-leader.





Il a enregistré 5 singles au Sénégal et sortira un nouvel album enregistré à Dakar en 2024. Il a notamment reçu un prix au Casamance Music Award, le prix Inspiration au CFM/EW Award pour la promotion de la culture sénégambienne, ainsi que trois Songlines Music Awards et plusieurs BBC Radio 2 Folk Awards, dont celui du musicien de l'année.





Il a collaboré avec le pianiste cubain Omar Sosa, Baaba Maal, Aida Samb, Damon Albarn et Africa Express, Paul Weller et de nombreux autres artistes de renommée internationale. La ville de Nottingham est le lieu de résidence de Seckou au Royaume-Uni. L'artiste sénégalais exprime toute sa satisfaction et dédie cette belle consécration à toute la communauté artistique du Sénégal plus particulièrement à sa mère.