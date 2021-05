Promotion du livre et de la lecture : Le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal prend de nouvelles initiative

Cenacle, Jeunes écrivains

Pour inciter les jeunes à lire et à faire la promotion du livre, le « Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal » dénommé « Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal » a tenu un point de presse pour décliner ses nouvelles initiatives.





En assemblée générale, le présidente Marième Soda Ndoye Lô, a tenu à rappeler différentes réalisations du Cénacle, qui a vu le jour en 2015. « Nous avons déjà eu à accompagner la nouvelle génération d’écrivains dans la production des ouvrages, nous avons offert des livres dans certaines structures, on a aussi fait des activités de promotion du livre et de la lecture », dit-elle.





La présidente du Cénacle s’est ainsi réjouie du geste de la commune de point E, Fann, Amitié qui a mis à leur portée une bibliothèque communale. « C’est un modèle de partenariat que le cénacle voudrait perpétrer avec d’autres communes et ça va peut-être permettre à cette nouvelle génération de se faire lire et aussi de faire la promotion de la lecture parce qu’on dit souvent que les jeunes ne lisent pas mais les jeunes lisent et écrivent. Mais ce n’est pas connu, donc c’est notre principal objectif », a fait savoir Marieme Soda Ndoye Lô.