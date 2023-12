"Identité" le nouvel album de l'artiste BOWZY: des compositions d'une autre facture

Originaire de Matam dans le nord du Sénégal précisément dans le village de Sinthiou-Garba, Abdoulaye Diallo de son vrai nom Bowzy suscite tant d'intérêt à travers sa musique dans le reste du monde. Adoubé par la presse nigériane et le monde Anglophone, Bowzy fait partie de ceux qui font la fierté de la communauté Halpular à l'image de son idole Elhadji Beydi Baaba Maal.





Titulaire d'une licence professionnelle en droit économique et des affaires, le jeune Bowzy s'est tracé un chemin dans la musique en mettant en place son label de production musicale S2G Entertainment. Fidèle à sa culture pulaar, l chanteur a toujours impressionné le public avec des titres magnifiques issus de sa première mxitape intitulée "Optimiste" sans oublier sa fameuse chanson “Niama Lébi“ tiré de son EP "Mister Romatic"en 2020 le titre a été mis en vedette pendant une semaine sur RFI dans l'émission « couleur tropicale ».





Ambitieux pour décrocher le Gramy Award, Bowzy joint l'outil à l'agréable avec la sortie de son deuxième album de 13 titres ce week-end "Identité". Dans cette nouvelle production, l'artiste invite tout un chacun à se ressourcer. Une belle fusion de plusieurs styles musicaux que l'artiste développe à travers cet album. "Identité'', c’est avant tout une œuvre d’art, un projet musical qui montre l’aspect de la construction d’une identité, qui peut être culturelle, sociale, politique ou encore nationale. L’album identité ressort une osmose des rythmes africains et la musique électronique. Identité indexe certains comportements .''Identité est un travail qui a duré deux ans avec le soutien de certains musiciens, Beatmakers et ingénieurs" nous confie l'artiste à Seneweb.

Dans cet album, on y trouve plusieurs artistes internationaux de la Guinée Conakry, de la Mauritanie, du Sénégal et tant d'autres chanteurs qui ont décidé de poser leurs voix sur celle de Bowzit. L'artiste prépare actuellement une tournée nationale et internationale pour faire la promotion de son nouvel album. Il se produira lors de ces tournées.