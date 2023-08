Sa chanson censurée, Tenin Diawara fait une déclaration audacieuse !

La chanteuse guinéenne Tenin Diawara continue de faire parler d'elle, après l'interdiction de sa chanson ''Gouter rester'' par l'OPROGEM. La chanteuse est devenue l'objet de plusieurs débats et critiques sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, elle a fait une déclaration électrique qui ne va sans doute pas plaire les chanteuses de sa génération.





Selon elle, aucune chanteuse de la nouvelle génération ne l'arrive à la cheville. Elle se considère comme la meilleure chanteuse guinéenne, en lançant des mots provocateurs à ses consoeurs de la Guinée.





«Tu peux dire que j'ai plus d'argent que Tenin, que je m'habille mieux (ou plus élégamment) qu'elle, mais prétendre que tu chantes mieux que moi ou que tu as plus d'inspiration que Tenin, c'est faux et mensonger. Parmi les artistes féminines de la nouvelle génération, je ne vois aucune qui puisse me surpasser musicalement. J'ai cette fierté. Depuis le début de ma carrière musicale, je n'ai jamais copié les œuvres d'autrui. Je ne copie personne. On n'écrit jamais des textes pour moi pour que je les chante en studio. Il y en a d'autres (on se connaît), qui ont besoin qu'on écrive des textes pour elles...», a-t-elle martelé.