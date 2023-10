[Portrait] Sabrina Love, la princesse de la pop africaine en pleine ascension

Originaire du Cameroun, Sabrina Love est rapidement devenue un trésor national, suscitant l'admiration des fans dans son pays d'origine. Toutefois, sa renommée transcende les frontières, et ses performances électrisent les scènes d'Abidjan, Libreville, Dakar, Lagos, et Ouagadougou. Où qu'elle se produise, l'ambiance est électrique.





Dès le collège, Sabrina a commencé à envisager sérieusement une carrière musicale, impressionnant ses pairs par son talent vocal indiscutable. Malgré les inquiétudes initiales de sa mère quant à une carrière dans cette industrie, Sabrina a finalement obtenu le soutien de sa famille, à condition qu'elle continue à bien performer à l'école. Elle se souvient : "Maman avait constaté que mon désir de faire de la musique devenait de plus en plus fort, mais elle avait peur que je m’y embarque. C’est un monde qu’elle ne maîtrisait pas et ne voulait pas que je m’y perde."





Cette persévérance a porté ses fruits. Sabrina a obtenu son baccalauréat, un moment de fierté pour sa mère. Toutefois, la question de la supervision de sa fille, encore mineure, dans l'industrie musicale, demeurait. Heureusement, une rencontre décisive a eu lieu peu de temps après l'obtention de son diplôme : Sabrina a croisé le chemin d'Afrobit Productions, un label musical déterminé à la soutenir et à la guider dans sa carrière. Cette collaboration a rassuré la mère de la jeune artiste sur l'avenir de sa fille.





Sous la tutelle d'Afrobit Productions depuis 2019, Sabrina Love a connu une ascension rapide. Elle a dévoilé un répertoire varié, explorant différents genres musicaux, de l'afrobeat à l'amakossa, une fusion créative de makossa et d'amapiano. Avec déjà quinze chansons originales et des collaborations notables, dont "Johnny", "Validée", et "No Time" , qui a accumulé près de 2,5 millions de vues sur YouTube en un mois seulement, elle s'est affirmée comme une artiste polyvalente et talentueuse.









Ce qui distingue Sabrina Love de ses pairs, c'est sa polyvalence en tant que compositrice, chanteuse, et danseuse. Ses multiples compétences lui ont valu une nomination aux prestigieux Canal d'Or, une cérémonie qui récompense les meilleurs artistes camerounais. Pour Sabrina, cette reconnaissance est une étape importante : "Toutes ces années de travail sont en train de porter leurs fruits. Je suis très heureuse de cette nomination, et pour moi, c’est déjà une victoire à savourer."





Mais l'apogée de la carrière de Sabrina est encore à venir. Elle se prépare à monter sur la scène des Trace Awards 2023 à Kigali, où elle promet de livrer un spectacle inoubliable. "Je n’attends que ce jour-là. J’entends donner une prestation à la hauteur de l’événement. Le ‘’Sabrigang’’ sera plus que fier de son artiste", déclare-t-elle avec enthousiasme.