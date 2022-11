Culture : Saint-Louis accueille la 12e édition du festival Métissons

Saint-Louis, accueille la 12e édition du festival international Métissons, du 25 au 26 novembre. Ce rendez-vous culturel regroupe des artistes venus de plusieurs contrées du monde. Cette année, l'innovation majeure est marquée par la forte présence de stars planétaires et d’artistes locaux comme l'orchestre Gounéyi et Index Nioul Kouk.





Métissons va offrir aux festivaliers et à la population locale un panel sur l'industrie et la créative culturelle, deux jours de musiques métissées à l’Institut français de Saint-Louis et dans les restaurants et hôtels de la ville.





Faisant partie de l'agenda culturel de la capitale du Nord depuis 2009, ce festival métissé de talents se veut un révélateur d'artistes de tous horizons. Avec des concerts, expositions, rencontres et conférences, il offre chaque année une programmation pleine de surprises sur deux jours.





Selon Ababacar Guèye, le directeur du festival, Métissons participe à l'économie de la ville de Saint-Louis, avec l'arrivée massive de touristes qui vont remplir les réceptifs.





"Actuellement, les hôtels sont pleins, les réservations sont déjà faites. Même les vendeurs d'arachides savent qu’il y a un évènement à Saint-Louis. On a fait exprès de l'organiser pour participer à la valorisation touristique de la ville de Saint-Louis".





Mais à quelques jours de l'évènement, le comité d'organisation n'a pas encore eu le financement pour une bonne réussite du festival.