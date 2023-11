Salon national du livre : la date et le lieu retenus

Le Salon national du livre est prévu du 11 au 14 décembre prochain. Il s’agit de la troisième édition. Celle-ci se tiendra à Fatick. L’annonce a été faite par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, ce mardi, en marge de l’ouverture de la 31e édition de la Journée international de l’écrivain africain.



Ce dernier a saisi l’occasion pour faire un plaidoyer pour que le livre, «un pont qui relie les cultures, les générations et les nations», soit placé «au cœur des préoccupations de nos sociétés». «Il a le pouvoir de nous éduquer, de nous émouvoir et de nous inspirer», a insisté Aliou Sow.