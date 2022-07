Satou Niang : La nouvelle perle de la musique sénégalaise

Elle étend sa notoriété autour du globe, depuis 2020. Son premier single, "Bismillah", lui a permis d'être adoubée par les animateurs et les mélomanes. Sa participation dans les concours de musique et ses belles prestations sur scène ont fait d'elle l'une des jeunes chanteuses les plus vues et écoutées dans les plateformes de streaming.





Depuis la sortie de son deuxième single, une reprise de "Mame Boye", une chanson de Ma Sané du groupe Waflash de Thiès, Satou Niang ne cesse de prouver son talent indiscutable sur la scène musicale sénégalaise. Ses nouvelles œuvres musicales lui ont permis d'être courtisée par les maisons de production.





Dans cet entretien, l'artiste revient sur ses débuts, ses études et ses ambitions.





Qui est Satou Niang ?





Satou est une artiste, chanteuse, compositrice. Jeune fille ambitieuse, talentueuse et passionnée de musique, dotée d'une voix en or, native de Thiaroye-sur-Mer, un quartier populaire de la banlieue dakaroise.





Est-ce possible de combiner études et musique ?





Mes parents étaient des passionnés de musique. Ils écoutaient Youssou Ndour toujours à la maison. C’est là que la passion est née. A l’école, tous mes amis me disaient : «Satou, tu as une belle voix. Tu peux cumuler les études et une carrière musicale.» Oui, c’est difficile, mais ce n’est pas impossible. Chaque chose en son temps.





Quels sont les sujets que vous développez le plus dans vos chansons ?





Tout thème qui peut conscientiser ou réjouir la population m’intéresse. Je parle de l’amour, de la santé, de la religion, de la violence faite aux femmes, des enfants de la rue, etc.





Quel est le style musical que vous caractérise le plus ?





Je suis libre et polyvalente. À part le rap, je peux faire toute autre musique. Souvent, je suis dans les rythmes mbalax, afro, riddim, etc.





Quel est le nombre de singles et de featurings à votre actif ?





J’ai eu à réaliser trois singles en solo et trois en featuring. Dernièrement, j’ai fait un featuring avec El Maestro, qui fait partie des réalisations qui ont le plus d’audience.





Comment vivez-vous la vie d’artiste ?





Comme tous les grands artistes, la tête sur les épaules. Je mène une vie comme tout le monde. Au-delà d’être artiste, je suis une Sénégalaise qui a une vie normale.





Quelles sont vos ambitions dans la musique sénégalaise ?