Sedhiou : Voici les conclusions du colloque international sur ''Sedhiou-Histoire-Culture et Développement''

"La richesse de cette région n'a pas d'égal au Sénégal. Au plan historique, culturel et économique, la région de Sedhiou dispose d'énormes potentialités jamais égalées". Pape Saliou Sow, chargé de communication de l'Association pour le développement de Sedhiou (ADS) a fait cette déclaration à la cérémonie de clôture du colloque international ouvert à Sedhiou depuis vendredi dernier.



A l'en croire, c'est à Sedhiou qu'on retrouve le plus d'intellectuels écrivains et au plan musical, l'Ucas band a eu tous les honneurs aussi bien au Sénégal que dans le monde.



Selon toujours M. Sow, "Sedhiou devait donc être la région phare pour porter haut le développement du Sénégal".

Malheureusement, fait remarquer Cheikh Bounama Traoré, le président de l'ADS, "les décisions institutionnelles sont mal réfléchies et ne sont pas toujours conçues avec les populations à la base".



C'est pourquoi le colloque a retenu de se retrouver pour s'inspirer de ces potentialités historiques, culturelles et économiques pour élaborer des axes de développement et ainsi replacer la région dans le peloton de tête des localités qui impulsent le développement.