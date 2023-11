Sotigui Awards : La série « Salma » remporte deux prix

La 8eme édition des « Sotigui Awards » s’est tenue du 8 au 11 Novembre 2023 au Burkina Faso. L’événement s’est clôturé par un dîner de gala où les meilleurs du cinéma africain ont été primés.



C’est ainsi que les prestigieux Sotigui de la meilleure interprétation masculine et féminine dans la série télévisée africaine ont été attribués à Souleymane Seye Ndiaye et Aicha Diallo Ba pour leurs rôle dans la série "Salma, Entre Feu et Passion" de Djeydi Djigo.



Leur talent incontestable et leurs performances exceptionnelles ont été reconnus par les membres du jury et du public.



Ces Sotigui illustrent l'excellence des acteurs africains et l'importance croissante de l'industrie de la télévision en Afrique.



Ils mettent en valeur les talentueux acteurs et actrices et leur contribution à l'enrichissement de la culture africaine à travers des séries télévisées de qualité.