Stylisme : Un programme de création de mode en appui à la réduction de la migration irrégulière

Au Sénégal, l'industrie de la mode se développe à grande vitesse. Cet élan positif est en partie dû au talent des créateurs africains, particulièrement ceux du Sénégal qui pensent que l'industrie de la mode peut changer la donne dans un contexte d'une économie difficile dans le continent. L'industrie de la création peut aussi améliorer le quotidien des populations.





"L'industrie de la mode au Sénégal est en plein essor. C'est une industrie importante qui crée de la valeur. Aujourd'hui dans chaque quartier vous allez voir des tailleurs qui travaillent et qui créent de la valeur. Aujourd'hui, notre défi est de voir comment le structurer et de faire en sorte que ces tailleurs puissent créer plus d'emplois. Nous voulons aller vers l'industrialisation de la mode. Parce que la mode c'est toute une économie qui est créée, c'est toute une chaîne de valeur qui est développée. Le Sénégal a sa place en Afrique et dans le monde pour pouvoir faire briller à mille feux l'industrie de la mode", a fait savoir la créatrice Sophie Zinga Sy.





Ainsi pour soutenir les créateurs sénégalais, le British Council et Dakar Design Hub ont mis en place un programme de formation au bénéfice de 20 jeunes entrepreneurs et créateurs. Ils vont bénéficier d'une formation de six mois pour renforcer leurs capacités créatives. Cette formation dénommée Creative DNA Sénégal, est un programme d'accélération de la mode qui va permettre aux bénéficiaires de pouvoir développer leurs capacités et d’accéder aux marchés et aux investisseurs du monde.





"C'est un programme important pour le secteur du design et de la mode en Afrique et au Sénégal en particulier. C'est un programme inédit lancé en partenariat avec le British Council. Ce programme est en train d'être déroulé dans plusieurs pays en Afrique notamment le Kenya, l'Ouganda, le Sénégal. Elle a une vision panafricaine de relever les défis de structuration, d'accompagnement, de formation dans le secteur de la mode en Afrique. C'est pour desservir les créateurs sénégalais pour qu'ils puissent vraiment s'accroître dans le secteur de la mode, développer leur collection et surtout vendre et avoir accès à de nouveaux marchés", explique la créatrice Sophie Zinga Sy, fondatrice de Dakar Design Hub (un pôle interdisciplinaire qui vise à structurer et à former dans les métiers du design, de l'artisanat et de la mode).





Mme Zinga Sy assure qu'aujourd'hui le Sénégal veut se positionner comme un pôle de design et de fabrication dans l'artisanat de qualité pour pouvoir vraiment créer des emplois, créer de la richesse et de la valeur.





Les 20 jeunes entrepreneurs seront accompagnés pour qu'ils développent leur business plan, leur marketing digital, leur collection, et pour qu'ils aient accès au financement. Trois parmi eux prendront part à l’African Fashion Prize, un événement phare initié par le Dakar Design Hub durant la Biennale de Dakar 2024. Celui-ci inclut un grand prix qui sera décerné à la marque choisie par un jury international.





La mode pour lutter contre l'immigration irrégulière et la précarité





Au cours d'une visite au pôle Dakar Design Hub, qui se trouve à Poponguine, la créatrice de mode a invité les jeunes qui prennent les pirogues à rester au Sénégal. Car selon elle, même si les conditions économiques sont très dures, l'industrie de la mode peut aujourd'hui être un vecteur de développement.





"Il y a des opportunités dans ce pays et dans ce continent. Nous avons le continent le plus jeune, le plus créatif. Le continent qui a des jeunes pétris de talents rester ici au Sénégal et travaillons main dans la main. Allez vers des structures comme le nôtre pour pouvoir vous donner des opportunités de trouver du travail et de vivre d'une façon décente", invite Mme Zinga Sy.