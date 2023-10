Présentation de son nouveau livre sur le terrorisme : Ces révélations de Mamadou Mouth Bane qui font froid dans le dos

Après "Les Sénégalais de Boko Haram" et "Le crime organisé dans le Sahel", le journaliste Mamadou Mouth Bane revient avec un nouvel ouvrage toujours sur le même sujet, à savoir le terrorisme. Dans ce troisième livre intitulé: "Lutte contre le terrorisme et la criminalité dans le Sahel : La nouvelle stratégie du Sénégal", le journaliste, patron du quotidien Dakar Times, propose une analyse de la stratégiedu Sénégal face à la montée de la menace terroriste. Une menace grandissante dans un contexte où le Sénégal se prépare à exploiter son gaz et son pétrole.





L’exercice n’a pas été de tout repos. Le journaliste en est conscient. Mais sa ferme volonté à élever le niveau du débat a poussé Mamadou Mouth Bane à aller en profondeur dans la réflexion. L’auteur, dans son nouvel ouvrage, fait une analyse de la criminalité et du terrorisme tout en faisant un lien avec la pauvreté. Choisi pour en faire la présentation, le colonel Abdoul Aziz Ndao explique : « Le livre, dans le contexte actuel, est une réponse aux préoccupations sécuritaires qui secouent toute la sous-région".







En effet, Mamadou Mouth Bane est formel : "Notre pays, le Sénégal abrite des cellules terroristes dormantes, passives et des réseaux de la grande délinquance, qui tentent d’influencer les masses populaires, surtout la jeunesse. Disons le très clairement, le terrorisme frappe à nos portes".





Toutefois, pour l'autre, il convient de s'entendre sur la définition du terrorisme. "Rappelons d’abord que le législateur sénégalais ne dégage pas le profil du terroriste ? Il est muet sur la définition du terrorisme. Le législateur parle plutôt de : « l’acte terroriste » et des délits connexes. Pour notre part, disons que le terrorisme, c’est une idéologie galvanisée par un discours qui se traduit par un comportement, qui aboutit à des actes violents. La violence terroriste est l’acte final d’un processus d’engagement."





Ces Sénégalais qui adhèrent à l'idéologie extrémiste







En outre, à travers des interviews réalisées avec des Sénégalais qui ont rejoint des organisations terroristes, Mamadou Mouth Bane démontre à suffisance la présence réelle de la menace. "Très souvent, j’entends des gens dire : «les terroristes sont entrés au Sénégal ». Ils ignorent que ces derniers sont des compatriotes sénégalais comme vous et moi, qui adhérent à l’idéologie extrémiste, dans une posture inoffensive, mais dynamique. D’ailleurs, récemment, à Wouro Himatou, dans le département de Kidira, trois hommes : Demba. S. né le 31 Décembre 1991 à Sévaré Ouro Mopty au Mali, Belko. D, Siradji.L, né le 10 Juillet 1979 Médina GOUNASS et Amadou. B.D, ont été arrêtés par les éléments du GARSI (Groupe d’Actions Rapides de Surveillance et d’Intervention), révèle-t-il. Demba, membre du MACINA d’Amadou Koufa, avait ouvert une boutique dans ce village sénégalais. Il aidait financièrement les chefs de famille et en échange, ces derniers envoyaient de jeunes sénégalais combattre au Mali dans les rangs de la Katiba Macina. Demba et Siradji appartiennent à des réseaux terroristes établis entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.Ainsi, 03 enquêteurs du FBI ont été dépêchés à Dakar. Les prévenus ont été entendus par les enquêteurs américains. Il s’est trouvé que Demba ferait partie d’un groupe de terroristes qui ont pris en otage la citoyenne américaine Suellen Tennysara enlevée chez elle à Yalgo, au Burkina Faso, le 04 Avril 2022. Demba et Belko sont présentement dans une prison dakaroise”.





Le journaliste cite un autre cas : “Ensuite, il y a le cas de Laye Fall. Pour ses études à l’Université de Koufa, Professeur Fall a séjourné en Irak de 2011 à 2017. C’est dans ce pays qu’il a fait la connaissance d’un sieur nommé Mahdi. Ce dernier l’a pris sous son aile. De retour au Sénégal, Laye Fall a reçu d’importantes sommes d’argent via western union en provenance de l’Irak. En 2019, Monsieur Fall est retourné en Irak sur demande de Mahdi pour moins d’un mois. Durant ce séjour, il s’est rendu au Liban pour subir une formation militaire. Des transferts d’argent d’un montant global de 11000 $ effectués par son contact en Irak, lui ont permis d’effectuer ce voyage”.





Poursuivant sa démonstration, l’auteur renseigne que “des bailleurs basés dans des pays étrangers finançaient de jeunes sénégalais à hauteur de 150.000 et 200.000 FCFA pour rejoindre Boko Haram au Nigéria ou Daesh en Libye”. “Par la voie terrestre, ces jeunes sénégalais prenaient les bus de la Société nigérienne SONEF pour se rendre à Djiender (Niger) puis à Fathoul Moubine ex Gwanzu (Nigéria) par moto jakarta. Plusieurs jeunes sénégalais ont été tués au Nigéria et en Libye.Certains parmi ces jeunes sont connus pour leurs déclarations hostiles contre les tarikhas et contre des symboles de l’islam sénégalais”, renseigne-t-il.





De ces parcours, Mouth Bane en déduit que la pauvreté fertilise le terreau du terrorisme. "La pauvreté engendre la frustration qui à son tour engendre la radicalisation", analyse-t-il.





Hommage aux forces de sécurité





Lors de la cérémonie de dédicace, le patron du quotidien Dakar Times a salué l'engagement des forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme. "Par l’anticipation, les FDS ont réussi à déjouer tous les plans des groupes terroristes, intra-muros et au niveau des frontières, se réjouit-il. En matière de lutte contre le terrorisme, le Sénégal a réussi des prouesses importantes. L’acquisition d’équipements militaires de dernière génération et en quantité, les recrutements massifs, la formation continue, le maillage sécuritaire territorial, la coopération interétatique par les échanges de renseignements avec des pays partenaires, ont permis aux FDS d’endiguer la menace”.





La cérémonie de dédicace a enregistré la présence de la majorité des franges de la société sénégalaise. Hommes religieux, politiques, forces de l'ordre ont tous salué cette publication du journaliste Mamadou Mouth Bane.