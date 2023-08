Titi ft Aïda Samb, Coumba Gawlo Ft Viviane : Des duos que réclament les Sénégalais !

Elles sont actuellement les quatre chanteuses les plus en vue grâce à leurs performances musicales reconnues par les férus de la musique à l'image de la Diva Coumba Gawlo qui vient de signer un retour féroce après trois ans d'absence y compris Viviane qui ne cesse d'augmenter la barre autour d'elle sans oublier titi et Aïda Samb considérée comme les artistes vedettes du groupe Prince art qui ne cessent d'impressionner avec des hits tendancieux.





À travers les réseaux sociaux le débat gagne du terrain sur d’éventuels duos qui pourraient être des prouesses majeures pour ces quatre braves chanteuses d'après les réactions des uns et des autres un duo entre Viviane et la Diva Coumba Gawlo serait une belle collaboration pour elles vu leur charisme et leur talent de chanteuse reconnu par le grand public. C'est dans ce même sillage que les fans de la Gawlo Aïda Samb réclame à la lionne Ndeye Fatou Tine alias Titi de faire un duo cette dernière une collaboration qui serait intéressante musicalement, car tout porte à croire que ces deux chanteuses restent les plus suivies du groupe Prince art.





D'après les recherches de Seneweb sur les duos au Sénégal cela a toujours été un atout pour les artistes sénégalais, des duos majeurs couronnés de succès ont été réalisés dans le passé entre de vrais professionnels on peut citer l'exemple de Youssou Ndour et Omar Pène, Thione Ballago Seck et Baba Maal, Coumba Gawlo et Souleymane Faye, la liste est loin d'être exhaustive. Par ailleurs, le grand public, en l'occurrence les férus de la musique attend gravement la concrétisation de ces duos féminins.