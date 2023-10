Touré Kunda : Après 43 ans de succès, l'héritage de la famille éléphant est assuré par...

Venu de la Casamance, au sud du Sénégal, le Touré Kunda a, pendant 43 ans, tenu en haleine le public français par ses sonorités magnifiques qui reflètent l'Afrique et leur culture dont le genre musical est reconnu de tous.







Après quatre décennies couronnées de succès dans le monde, le groupe a marqué une "pause", après la sortie de son dernier album "Lambi Golo" et la disparition du leader Ismaël Touré en février 2023.





Les héritiers





Selon le chanteur Daby Touré joint par Seneweb, fils d'Hamidou Touré, musicien aîné du clan Touré Kunda, par ailleurs l'initiateur de ce projet Touré Héritage, un groupe comme le Touré Kunda mérite d'être valorisé, histoire de perpétuer les œuvres musicales qui ont bercé toutes les générations.





Daby et ses cousins ont ainsi décidé de revisiter les plus belles œuvres musicales de leurs parents. Touré Héritage consiste aussi à vendre l'identité culturelle artistique de ce mythique groupe.





Héritiers légitimes du Touré Kunda, les trois cousins partagent depuis l'enfance le même amour pour cet héritage musical. Ils proposent une célébration du groupe de leurs pères et oncles.





Daby Touré, Ismaïl Touré et Modou Touré au chant, à la guitare et aux percussions offrent un spectacle magique, fidèle à l’énergie et à l’émotion scénique de l’époque, pour le plus grand bonheur du public qui va les découvrir. Ils seront en concert sur la scène du New Morning à Paris, pour le lancement officiel du projet Touré Héritage le 10 octobre prochain. Ils seront accompagnés par des musiciens comme Michel Billies (saxophone), Pascal Dalmaso (guitare), Davy Honest (batterie) et Rody Cereyon (basse).