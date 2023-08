TRACE Awards : Viviane doublement sacrée !

La reine du Djolof Band Viviane Chidid a été nominée non pas une, mais deux fois, pour les prestigieux TRACE Awards. Cette cérémonie de récompense, qui marque le 20e anniversaire de TRACE, aura lieu à Kigali, au Rwanda, du 19 au 21 octobre 2023.





Les TRACE Awards & Festival souhaitent rendre hommage aux musiciens, créateurs, entrepreneurs et cinéastes d'Afrique et de la diaspora africaine. Ce nouvel événement englobe une gamme diversifiée de genres musicaux, allant de l'Afrobeat au Dancehall, de l'Afro-Pop au Mbalax, de l'Amapiano au Zouk, du Kizomba au Genge, et du Coupé-Décalé au Bongo Flava, entre autres.





Selon nos confrères de musicinfrica qui donnent l'information, Viiane Chidid est une véritable star de l'industrie musicale sénégalaise et africaine qui a conquis les cœurs avec sa voix envoûtante et ses performances captivantes. Ses nominations dans deux catégories distinctes « Meilleure Artiste féminine » et « Meilleure Artiste francophone » reflètent ses contributions remarquables et son impact sur la scène musicale. Sa musique mélange sans effort une variété de styles, incorporant des éléments de différentes cultures, ce qui a contribué à son attrait généralisé.





La catégorie « Meilleure Artiste féminine » est un témoignage du talent exceptionnel de Viviane et de son rôle significatif dans l'autonomisation des femmes dans l'industrie musicale. Sa voix transcende les frontières et est devenue une source d'inspiration pour les artistes aspirantes, en particulier les femmes, qui la considèrent comme un symbole de force et de créativité.





En tant que nominée dans la catégorie « Meilleure Artiste francophone », l'influence de Viviane Chidid s'étend aux coins francophones du continent africain et au-delà. Sa capacité à insuffler sa musique de mélodies captivantes en a fait une figure aimée par le public francophone. Cette nomination souligne son succès non seulement à atteindre un large public, mais aussi à toucher les cœurs avec son art.





Les TRACE Awards & Festival ne sont pas simplement une cérémonie de remise de prix. L'événement comprend un festival culturel de deux jours, offrant une plateforme aux artistes et aux fans pour s'engager, apprendre et célébrer la diversité de la musique et de la créativité africaines. Le grand final sera la cérémonie musicale en direct de trois heures le 21 octobre, où les gagnants seront révélés et les talents honorés.





La rédaction de Seneweb adresse ses chaleureuses félicitations à Viviane et à toute son équipe.