Violence exercée sur des journalistes et des citoyens: l'artiste Pape Moussa commente son ''tableau'' largement partagé

Les violences contre la journaliste de Seneweb Absa Hane et tant d'autres professionnels de l'information ont entraîné une vague d'indignation dans le paysage médiatique. Ces actes ont inspiré l'artiste peintre qui a produit une œuvre largement partagée à travers les réseaux sociaux. Une manière pour le peintre de marquer son soutien à la presse.