Viviane Chidid : Un accueil triomphal prévu pour la Reine du Jolof Band

Viviane Chidid foulera normalement le tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne ce lundi 23 Octobre 2023 à 17h30. Ses fans et sympathisants s’activent d’ores et déjà pour lui préparer un accueil triomphal. Ce, suite à sa consécration à Kigali.



En effet, la Reine du Djolof Band Viviane a gagné ce samedi 21 Octobre le prix de "meilleure artiste féminine" de l'Afrique à l'occasion du 20ème anniversaire du groupe Trace.



Trace Awards est un événement qui est consacré aux musiciens, aux créateurs, aux entrepreneurs et aux réalisateurs de toute l'Afrique et de la diaspora africaine.



L'événement a pris fin ce 21 octobre 2023 à Kigali au Rwanda après trois jours de compétition et de festivités.