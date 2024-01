Ya Ngoné Zikroulah dévoile l'album inédit "Dégg Dégg"

La talentueuse chanteuse religieuse, Ngoné Niang, plus connue sous son nom de scène Ya Ngoné Zikroulah, vient de sortir son tout premier album solo intitulé "Dégg Dégg" en compagnie du Sarsara Group. L’album compte huit titres. L'artiste explore des thématiques liées au sacré. Elle rend notamment hommage à Allah le miséricordieux ainsi qu’aux talibés communément appelés "Ndongo Daara". Un album doté d'une réflexion profonde avec des messages de sensibilisation sur la spiritualité destinés au grand public.





Ngoné Zikroulah chante avec une voix grave qui capte toutes les attentions à la première écoute. "Je suis prête à toute forme de musique pour rendre hommage au bon Dieu à travers mes productions", a-t-elle déclaré face à la presse samedi lors de la présentation de l’album.