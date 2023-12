Abuja : Ismaila Madior Fall rencontre des représentants de la communauté sénégalaise de la sous-région

En marge des réunions de la CEDEAO à Abuja, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a reçu les représentants de la communauté sénégalaise, établis au Nigéria et dans les pays voisins (Ghana, Benin, Togo), le vendredi 8 décembre 2023.





Après des échanges fructueux portant sur l’obtention des passeports et cartes d’identité, l’acquisition des logements sociaux au Sénégal, le financement des femmes émigrées ainsi que sur les projets en cours (constructions de mosqués), les représentants des Sénégalais ont magnifié les efforts de l’Etat et la volonté constante du Président Macky Sall à prendre en charge leurs préoccupations dans les projets et programmes.