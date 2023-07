Ambassade de France : Après 4 ans de service, Philippe Lalliot quitte le Sénégal

Le 8 octobre 2019, il a remis ses lettres de créance au président de la République, Macky Sall. Quatre ans plus tard, il est élevé à la dignité de Grand Officier dans l'Ordre national du Lion en guise de récompense. La mission de l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, prend fin.



Le diplomate a fait ses adieux au Chef de l'État ce jeudi 20 juillet. "Il aura beaucoup contribué au renforcement de la coopération et du partenariat entre le Sénégal et la France dans plusieurs domaines d'activités", évoque une note de la présidence de la République.