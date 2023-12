Assemblée nationale : le président du Parlement marocain prononcera un discours devant les députés

Le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami, sera en visite au Sénégal les 20, 21 et 22 décembre. D’après L’AS, qui donne l’information, il est l’invité du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Le journal rapporte qu’au cours de son séjour, le dirigeant marocain, qui est accompagné d’une délégation comprenant notamment, des présidents de groupe parlementaire, prononcera un discours devant les députés sénégalais réunis en plénière.



Ce n’est pas tout. La même source ajoute que Rachid Talbi El Alami sera en plus reçu en audience par le Président Macky Sall, aura une séance de travail avec Amadou Mame Diop et signera un mémorandum d’entente entre les deux représentations parlementaires avant de visiter quelques sites culturels.