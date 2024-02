Bola Tinubu-Macky Sall : la rencontre renvoyée à une nouvelle date, en terrain neutre

Le Président du Nigéria et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, était attendu à Dakar ce lundi. Sa visite devait porter sur les tensions politiques au Sénégal consécutives au report de la présidentielle, mais elle a été reportée sine die. «L'annonce du report est venue de la présidence sénégalaise un peu plus de deux heures avant l'arrivée du Président nigérian, sans qu'aucune nouvelle date ne soit communiquée», rapporte RFI.



La radio française informe que «la seule explication de ce report a été faite par un responsable média du Président nigérian : décision a été prise de se voir à Addis-Abeba ce jeudi, alors que la capitale éthiopienne accueille une réunion préparatoire au sommet de l’Union africaine».



Macky Sall et Bola Tinubu devraient donc échanger en terre éthiopienne sur la crise politique qui secoue le Sénégal et menace la stabilité sous-régionale déjà fragilisée par les coups d’État en Guinée, au Burkina Faso, au Mali et au Niger.



En ce moment, une délégation du Parlement de la CEDEAO est à Dakar pour trois jours. Elle a rencontré le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ce lundi. Les chefs des groupes parlementaires, les juges du Conseil constitutionnel et le Président Macky Sall sont également annoncés dans son agenda.