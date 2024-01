Coopération économique : le ministre Doudou Kâ reçu à Tokyo par la ministre japonaise des Affaires étrangères

Après avoir signé un projet d’amélioration des installations d’un quai de débarquement de poissons à Joal Fadiouth, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Japon, Mme Kamikawa. Les discussions ont porté sur les liens économiques entre les deux pays.





Selon M. Kâ, Mme Kamikawa a salué la stabilité politique exemplaire du Sénégal qui en fait un partenaire stratégique du Japon en Afrique de l’Ouest.





Avec une délégation des représentants du secteur privé sénégalais, une séance de travail avec M. Ichiro KashitanI, PDG de Toyota Tsusyo, la branche de Toyota spécialisée dans l’investissement et le commerce, prête à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de son Plan d’actions prioritaires 2024-2028.





Ainsi la partie sénégalaise a mis en avant de nouvelles opportunités d’investissement avec une croissance qui va passer d’une moyenne de 5,3% pour la période de 2014-2023 à 8,5% entre 2024- 2035. « J’ai invité, au cours d’une séance de travail, l’entreprise Mitsuiandco, fleuron de l’industrie japonaise et spécialisée dans l’agro-industrie, l’aviculture, la pisciculture, l’énergie, l’agroalimentaire, à s’investir davantage dans notre pays qui a mis sa stabilité, son attractivité et sa compétitivité au service de la croissance », a dit le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération





Il dit également avoir présenté aux partenaires japonais, une proposition de plateforme numérique permanente entre les secteurs privés des deux pays pour construire, sous l’impulsion de nos gouvernements, des passerelles solides pour resserrer nos liens économiques basés sur nos valeurs partagées.