Coopération : le Sénégal et l’Iran signent quatre nouveaux accords

Une délégation iranienne conduite par le ministre de l’Agriculture, Mohammed Ali Nikbakht, a séjourné à Dakar les 20 et 21 décembre dans le cadre de la 5e session de la Commission mixte de coopération entre le Sénégal et l’Iran. « Cette rencontre, qui constitue un cadre privilégié pour la revue et l’approfondissement de notre coopération bilatérale, s’inscrit dans la dynamique bien ancrée de consolidation des relations d’amitié et de partenariat fécond qui unissent nos deux pays », a justifié le ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall.



Le Soleil rapporte que les travaux ont abouti à la signature de quatre accords entre les deux pays. Il s’agit d’accords de coopération pour l’entraide, le transfèrement et l’extradition judiciaire, de reconnaissance réciproque et d’échange de permis de conduire national, mais aussi de coopération dans le secteur agricole et de coopération culturelle, détaille le journal.



L’hôte du Sénégal a indiqué que la signature des accords doit être suivie par leur mise en œuvre pour « aller vers la réalisation » des actions prévues. Il a ajouté que son pays est disposé « à recevoir des experts sénégalais » pour un renforcement de capacités dans différents domaines (science, technologie, équipements, machinerie).